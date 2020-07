Hellas Verona-Atalanta 1-1, Pessina riprende Zapata (Di sabato 18 luglio 2020) Pessina riprende Zapata . Finisce 1-1 il match tra Hellas Verona e Atalanta . I due gol giungono entrambi nel secondo tempo. Al 50' Zapata , grazie all'erroraccio di Gunter in fase difensiva, buca l'... Leggi su quotidiano

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Persi troppi punti, dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni' ??? L'analisi di Anto… - passione_inter : ?? L'INTER CONTINUA AD INSISTERE PER KUMBULLA ??Il difensore dell'Hellas Verona #Kumbulla continua ad essere nel mir… - zazoomblog : Hellas Verona Paro: «Complimenti ai ragazzi. Gasperini innovativo» - #Hellas #Verona #Paro: #«Complimenti - genx52 : RT @AdriJuve64: #VeronaAtalanta 1-1 quindi mi state dicendo che il verona è meglio della juventus? no perchè vedo schermi sborrati per il '… -