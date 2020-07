Follia a Roma, per non pagare il benzinaio lo accusa di averla minacciata con una pistola: ma la denuncia le si ritorce contro (Di sabato 18 luglio 2020) Quando è andata in ebollizione l’acqua del radiatore della sua auto si è fermata in un distributore di benzina a Piazzale Clodio, chiedendo un intervento immediato sull’ autovettura. La donna, tuttavia, dopo che il benzinaio le ha risolto il problema aggiungendole del liquido refrigerante chiedendole in cambio un compenso di 10 euro, ha iniziato ad inveirgli e urlargli contro. Non solo, allontanatasi, ha poi chiamato il 112 richiedendo l’intervento della Polizia poichè minacciata da un uomo con la pistola. Quando sono arrivati gli agenti del commissariato Prati hanno accertato la dinamica dei fatti e cioè che l’uomo, non solo non era in possesso di una pistola, ma aveva semplicemente effettuato un intervento tecnico sulla macchina , peraltro dietro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

