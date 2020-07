Evangelion: il significato dell’enigmatico finale che non smette di affascinare (Di sabato 18 luglio 2020) Approfondiamo il finale della serie di Neon Genesi Evangelion: enigmatico, improvviso e anticlimatico ma che non smette di affascinare a distanza di anni. Croce e delizia per tutti gli appassionati di anime, tra chi la ritiene un'opera geniale e incompresa e chi, d'altro canto, la ritiene fin troppo sopravvalutata, Neon Genesis Evangelion nel corso degli anni si è ritagliata l'etichetta di opera cult. Un titolo che non smette di far discutere e che, anche da parte dello stesso creatore, sembra essere alla ricerca continua di un aggiustamento, di un compendio, di una nuova visione. Curioso che questo accada proprio con una serie che ha a che fare con la natura umana, il mutamento, il sentimento e la fiducia in sé stessi. Nata dalla ... Leggi su movieplayer

Neon Genesis Evangelion è una serie a dir poco storica che con la sua introspezione e le scelte narrative ha catturato intere generazioni che ancora oggi si chiedono il significato di quegli episodi.

