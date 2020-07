Eolico selvaggio in area protetta: il Tar “blocca” il progetto di Valva Energia (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiValva (Sa) – È stato dichiarato improcedibile dal Tar, per la rinuncia della società Valva Energia s.r.l. all’esecuzione dell’esproprio e dell’opera di realizzazione di un impianto Eolico in area protetta, e per la scadenza del termine biennale per l’immissione in possesso delle aree, così come aveva chiesto l’Ente Riserva Regionale ai togati, il ricorso giudiziario n. 1518 del 2018 inerente il progetto presentato da una società privata per la costruzione di un impianto Eolico da 30 Megawatt in un terreno agricolo situato a meno di 150 di distanza dal fiume Sele, nell’area naturale protetta della Riserva Regionale, ... Leggi su anteprima24

Questo territorio ha già subito un danno con l’eolico selvaggio in prossimità dell’Oasi del Wwf e un altro lo sta per subire se non fermiamo la costruzione del Biodigestore nell’area di Chianche, una ...

In un periodo già difficile per la città, data la sua dipendenza dall’attività turistica e dal fatto che ancora non sapp ...

