Dopo il gatto, la pecora: migranti la macellano in centro accoglienza (Di sabato 18 luglio 2020) Due giovani migranti sono stati scoperti mentre all’interno del centro di accoglienza dove sono ospitati, stavano squartando una pecora. Non si sa da dove provenisse l’animale. Non lo hanno fatto per strada, come è successo per un gatto vicino a Livorno, ma hanno usato il cortile del proprio centro di accoglienza per macellare una pecora di dubbia provenienza. Due nigeriani di 25 e 32 anni, ospiti di un centro di accoglienza temporanea di Sassari, sono stati denunciati e ora rischiano l’arresto da sei mesi a un anno o una salatissima ammenda che può arrivare fino a 150mila euro. Multa ovviamente simbolica che difficilmente gli immigrati potranno mai pagare, ma la legge ... Leggi su chenews

michelabaggini : RT @Parampampolo76: Metteva i gatti nelle lavatrici delle lavanderie automatiche,è stato arrestato dopo il terzo gatto morto! Io infilavo l… - 55Bluesgirl : RT @Parampampolo76: Metteva i gatti nelle lavatrici delle lavanderie automatiche,è stato arrestato dopo il terzo gatto morto! Io infilavo l… - Kaname86 : RT @FromZeroItalia: Changkyun quando avrà finalmente un gatto ?? Facciamo tutti un appello ai MONSTA X: regalate un gatto al vostro povero… - melannas : RT @Parampampolo76: Metteva i gatti nelle lavatrici delle lavanderie automatiche,è stato arrestato dopo il terzo gatto morto! Io infilavo l… - maltob : RT @AzzurraBarbuto: Era scappato ma dopo un annuncio su Libero il gatto è tornato a casa da solo Storia buffa e incredibile del micio Giul… -