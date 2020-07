Dieta Engine 2, dimagrisci senza contare le calorie (Di sabato 18 luglio 2020) La Dieta Engine 2 è un regime alimentare che permette di perdere peso senza dedicarsi al conteggio delle calorie. Il suo scopo principale più che il calo ponderale è però l’aiuto nel mantenimento della salute a lungo termine e nella prevenzione delle malattie croniche. Elaborata dal triatleta Rip Esselstyn, questa Dieta si contraddistingue per un ampio spazio dedicato ai prodotti di origine vegetale ricchi di nutrienti. Priva di prodotti di origine animale, consente il consumo di olio, sale e zucchero. Parte integrante del piano è anche l’esercizio fisico regolare. Da non trascurare è altresì l’apporto idrico durante la giornata. Come sopra accennato, la Dieta Engine 2 non richiede di ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Dieta Engine Diete 2020: la classifica delle migliori (e peggiori) secondo gli esperti Corriere della Sera Dieta Engine 2, dimagrisci senza contare le calorie

La dieta Engine 2 è un regime alimentare che permette di perdere peso senza dedicarsi al conteggio delle calorie. Il suo scopo principale più che il calo ponderale è però l’aiuto nel ...

La dieta Engine 2 è un regime alimentare che permette di perdere peso senza dedicarsi al conteggio delle calorie. Il suo scopo principale più che il calo ponderale è però l’aiuto nel ...