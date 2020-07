Decesso don Volpe, proclamato il lutto cittadino a Buccino (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – È stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi quando alle ore 15 presso la Chiesa Madre di Buccino, si celebreranno le esequie del parroco don Antonio Volpe, deceduto ieri all’età di 91 anni. Pensionato e ammalato da tempo, il sacerdote, ex arciprete di Buccino, è deceduto ieri pomeriggio nella sua abitazione nel centro cittadino. Sorridente, studioso e stimato da tutti nella Valle del Sele e Tanagro, don Volpe era conosciuto anche come ex fra Celestino, nome ricoperto da frate missionario all’estero. Divenuto punto di riferimento per generazioni di sacerdoti, storici, vescovi e fedeli salernitani, l’ex arciprete ha ricoperto il ... Leggi su anteprima24

