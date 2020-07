Consiglio Europeo, Giuseppe Conte ammette difficoltà nella trattativa (Di sabato 18 luglio 2020) Nel Consiglio Europeo che si sta svolgendo a Bruxelles per trovare l’accordo sul Recovery Fund, Giuseppe Conte tra incontrando più difficoltà del previsto Seconda giornata di Consiglio Europeo tra i leader dei 27 Paesi dell’Unione ma nulla di fatto, con Giuseppe Conte che ha ammesso le difficoltà sui negoziati per il Recovery Fund. “Il negoziato è ad uno stallo” le sue parole ad evidenziare come le posizioni tra i Paesi dell’area mediterranea ed i cosiddetti Paesi frugali siano ancora molto distanti. Il premier ha individuato nell’Olanda ed in Rutte l’ostacolo più duro da superare, considerato come i Paesi Bassi non condividano la rapidità nell’elargizione ... Leggi su bloglive

