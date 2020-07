Chiaiano, oltre mezzo chilo di droga nell’armadio della camera da letto (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChiaiano (Na) – C’è chi nell’armadio nasconde scheletri e chi, invece, ci nasconde la droga. Alessandro Romaniello, 35enne di Chiaiano ha optato per la seconda. Il 35enne, in realtà, aveva nascosto la droga un po’ ovunque, in un piccolo borsello nei pantaloni e anche nell’armadio della camera da letto. A svelare i suoi nascondigli, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che hanno fermato il ragazzo per un controllo. Già noto alle forze dell’ordine, Romaniello è stato trovato in possesso di 72 grammi di eroina e kobret, suddivisi in 80 dosi. Mentre nella sua abitazione sono state rinvenute 596 dosi della stessa sostanza, per oltre ... Leggi su anteprima24

