Carlo Pietropoli si è rifatto le labbra? Ecco la sua risposta ai fans (Foto) (Di sabato 18 luglio 2020) È ormai da oltre un mese che Uomini e Donne ha chiuso i battenti per la pausa estiva. In quella che è stata un’edizione particolare, a causa dell’emergenza Coronavirus, uno dei tronisti della versione classica del programma è stato Carlo Pietropoli. Il ragazzo ha scelto la bella Cecilia Zagarrigo con cui sta vivendo una bella storia d’amore. Cecilia e Carlo Pietropoli, infatti, fanno coppia fissa da diverse settimane e stanno trascorrendo insieme più tempo possibile. Nelle ultime ore, però, il ragazzo si è scontrato con le domande dei fans che, su Instagram, continuano a sostenere che le sue labbra non siano naturali ma rifatte. Cos’ha replicato il bel 28enne veneto? Vediamolo. Carlo ... Leggi su kontrokultura

Non c'è pace per Carlo Pietropoli, il quale, dopo la scelta a Uomini e Donne, viene quotidianamente tempestato dalle domande e dai messaggi dei fan. L'ex tronista è riuscito a coronare il suo sogno d'

