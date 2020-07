Calciomercato Inter, anche il Monza su Esposito (Di sabato 18 luglio 2020) Calciomercato Inter, anche il Monza su Esposito. Il talento nerazzurro potrebbe partire in prestito, su di lui anche Samp e Bologna anche il Monza è sulle tracce di Sebastiano Esposito. Il giovane talento nerazzurro, come riportato dall’edizione odierna di Gianlucadimarzio.com, piace anche alla compagine brianzola per poter affrontare il prossimo campionato di serie B. Il calciatore è nel mirino anche di Sampdoria, Bologna e Parma, ma al momento l’Inter non è ancora disposta a prendere accordi. Il tutto verrà nuovamente discusso a settembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

