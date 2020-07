Cagliari-Sassuolo, Zenga: “In un mese ho dato personalità alla squadra. Ecco il nostro obiettivo” (Di sabato 18 luglio 2020) Il commento di Walter Zenga. In occasione della trentaquattresima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Cagliari e il Sassuolo, che si sono affrontati sul campo della Sardegna Arena: i neroverdi erano passati in vantaggio grazie al gol di Francesco Caputo, ma nel secondo tempo Joao Pedro ha trovato la rete del pareggio. Al termine del match il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo giocato contro una grande squadra che ultimamente aveva fatto gol a tutti, con noi non sono riusciti a creare nessuna occasione, hanno fatto gol su un calcio d’angolo dove eravamo un po’ ... Leggi su mediagol

