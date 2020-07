Britney Spears, parla la maestra del figlio: “Merita di essere trattata come un essere umano” (Di sabato 18 luglio 2020) Tra il 2007 e il 2008 Britney Spears è stata ricoverata per una grave crisi nervosa (le foto della sua testa rasata hanno fatto il giro del mondo). Poi il padre Jamie ha preso in mano la situazione e al tribunale ha chiesto di diventare tutore legale di tutto il patrimonio e la carriera della figlia. Jamie Spears è pagato circa 130mila dollari all’anno per il suo ruolo. Il termine legale in California è “conservatorship”. Da quel momento ha cominciato a farsi strada il movimento #freeBritney: la popstar sarebbe soggiogata dal padre, privata della libertà. E dopo la sua mamma e il fidanzato, parla anche la maestra della scuola elementare di uno dei figli della popstar: “Posso assicurarvi che lei era l’unica mamma famosa che ... Leggi su ilfattoquotidiano

