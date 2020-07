Antonio Razzi, dal Gladiatore allo show politico: «Io l’unico a non fare “li ca**i mia”. Senza di me…» (Di sabato 18 luglio 2020) Antonio Razzi continua a fare il divo di TikTok, pronto a nuove esperienze televisive nei reality. Mette sul piatto il numero dei follower e si sente “onnipotente” anche in politica. Della serie, o ci sono io o è il diluvio. «Seguo alla lettera gli insegnamenti di Berlusconi di una volta. E invece ora Forza Italia è affondata. Un sacco di gente m’ha chiamato dicendo: “Senatore, se lei non è candidato non voto”. Potevo portare pure un 2 per cento in più al partito e invece ci hanno rinunciato. Ora cadranno sempre più in basso». L’ha detto a Il Fatto Quotidiano. Antonio Razzi: «A casa non ci vuole andare nessuno» «Qui non chiama nessuno ed è un peccato perché se fossi eletto io non mi ... Leggi su secoloditalia

