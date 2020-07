Akira – Roma (Di domenica 19 luglio 2020) Akira Via Ostiense, 73 – 00154 Roma Tel. 06/89344773 Sito Internet: www.ramenbarAkira.com Tipologia: ramen bar Prezzi: ramen 9/17€, gyoza 5,80€, karaage 6€, dorayaki 5€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAIl primo dei ramen bar aperti a Roma continua a sfornare il corroborante e denso iekei ramen nello stile di Yokohama, frutto di dieci ore di bollitura di carne di maiale comprese le sue ossa. Il risultato non è esattamente leggero, ma il sapore è squillante e avvolgente per dare vita a una zuppa ricca e di piena soddisfazione. Proposto in più varianti, in grandezza classica o mini, è possibile arricchirlo con l’aggiunta di ingredienti con un piccolo sovrapprezzo. Noi abbiamo provato il black shoyu con brodo di maiale, spaghetti fatti in casa, fettina di carne di ... Leggi su secoloditalia

