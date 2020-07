Traffico Roma del 17-07-2020 ore 08:00 (Di venerdì 17 luglio 2020) Luceverde Roma trovati all’appuntamento con luce verde Buongiorno da Simona Cerchiara tra la via Tuscolana in via di Torpignattara rallentamenti in via di Porta Furba la causa un senso unico alternato per Traffico rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 disagi verso la tangenziale a partire dall’uscita per via Fiorentini all’ardeatino incidente in via delle Sette Chiese prestare attenzione all’altezza di largo Bompiani sulla via Ardeatina lavori tra il raccordo anulare via di torricola restringimento della carreggiata possibili rallentamenti chiusa invece via della all’altezza di via Dei Grimaldi in questo caso deviazioni Provenendo sia da via di Bravetta sia da via San Giovanni eudes per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it per il momento è tutto a ... Leggi su romadailynews

