“Tamponi agli immigrati appena sbarcano o il virus si diffonderà”. L’allarme di Crisanti (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Gli immigrati “tutti, indistintamente, vanno testati subito con il tampone appena sbarcano o arrivano in Italia. Bisogna bloccare sul nascere le situazioni a rischio”. Altrimenti il pericolo è “la diffusione a macchia d’olio del virus, che non se n’è mai andato, non ce lo dimentichiamo”. A lanciare l’allarme è il virologo Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e Virologia dell’università di Padova. Secondo l’esperto, “sono gli asintomatici i più infettivi. Purtroppo, molto spesso, le infezioni circolano tra i giovani che trasmettono e infettano. Gli anziani invece si ammalano”. “Jesolo? Nei centri di accoglienza non si può accedere facilmente” In ... Leggi su ilprimatonazionale

