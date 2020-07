Si risveglia dopo l'ictus e parla con accento slavo: è il primo caso in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Entra in coma a Bergamo, si risveglia a Palermo: 'Mi tatuerò la Sicilia sul petto' 19 aprile 2020 La storia di Lorenzo, 18 anni: si risveglia dal coma dopo un incidente 14 maggio 2019 In coma da 5 ... Leggi su today

HuffPostItalia : Si risveglia dopo un ictus con l'accento slavo: primo caso Italia - SkyTG24 : Si risveglia dopo ictus e parla con accento slavo: è il primo caso in Italia - Agenzia_Italia : Si risveglia dopo un ictus e parla slavo, lo strano caso di un italiano a Padova - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Si risveglia dopo un ictus e parla slavo, lo strano caso di un italiano a Padova - zeroinamore : RT @HuffPostItalia: Si risveglia dopo un ictus con l'accento slavo: primo caso Italia -