Serena Autieri struccata manda i fan in delirio [FOTO]

Tra le attrici più amate del cinema italiano è giusto ricordare la napoletana Serena Autieri. La donna, famosa anche per le sue doti canore e per aver vinto la prima edizione di Tale e Quale Show, appare come non l'abbiamo mai vista. Da Serena ad Elsa La bellezza di Serena Autieri, che si distacca dalla classica donna mediterranea con occhi scuri e capelli scuri, la elevano come tra le più belle attrici del cinema italiano.

elisabetta_pini : Serena Autieri doppia Elsa ?? Frozen - Il Regno di Ghiaccio « Ma io sono un pericolo per Arendelle. Devi convincer… - dumurin : RT @EnfantProdige: @misscharmy @dumurin @IdaLa56 Invece ad Illuminate la vita di Sandra Mondaini Renata Tebaldi Alda Merlini Gae Aulenti… - EnfantProdige : @misscharmy @dumurin @IdaLa56 Invece ad Illuminate la vita di Sandra Mondaini Renata Tebaldi Alda Merlini Gae Au… - carrambaboy : RT @lusurpateur_: Poteva piacere o non piacere ma Serena Autieri è stata una gran donna lei, sempre amata lei - CanettiQueen : RT @lusurpateur_: Poteva piacere o non piacere ma Serena Autieri è stata una gran donna lei, sempre amata lei -

La bellezza di Serena Autieri, che si distacca dalla classica donna mediterranea con occhi scuri e capelli scuri, la elevano come tra le più belle attrici del cinema italiano. Ormai, è nota a tutti la ...

ROMA – Dopo le performance di Francesca Michielin, Serena Autieri, Noemi, Michele Bravi e Naomi Rivieccio la collezione di video musicali sul sito DisneyMagicMoments.it si arricchisce, per supportare ...

