Scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico: adesso è possibile! (Di venerdì 17 luglio 2020) Dalla fine della quarantena e del lockdown, le attività hanno piano piano riaperto e sono tornate ad una nuova normalità. L’economia del paese lentamente torna a riattivarsi e gli esercenti devono tornare ad affrontare le disposizioni normative in materia di scontrini elettronici. Se la pandemia da Covid-19 non avesse temporaneamente bloccato e di conseguenza ritardato il normale iter fiscale, a quest’ora tutti (o quasi) i contribuenti avrebbero dovuto già essere in regola. Destino ha voluto che invece molti degli adempimenti fiscali venissero posticipati addirittura al 2021. Il primo gennaio 2021 è la nuova data fissata come scadenza affinché tutti gli esercenti abbiano il tempo di regolarizzarsi con gli scontrini elettronici. Fortunatamente gli strumenti messi a disposizione per questo gravoso incarico sono molteplici: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico: adesso è possibile! - FreigeistLion : @Consumerlab1 @asdomar Che bello: non ne ero a conoscenza! ?? Per quanto riguarda la spesa nei supermercati, mi aug… - Teoone1000 : @borghi_claudio Le ultime 3 volte che con gli amici, in moto, siamo stati in Austria, non siamo MAI stati registrat… - ASRomaMe : @_dajedepunta_ in teoria dovrebbe arrivargli. negli stati uniti non esiste scontrino elettronico senza mancia elett… - ultnora : mi sa che ophelia non è mai uscita di casa se non sa che quando paghi ti chiedono se vuoi pagare con bancomat o car… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontrino elettronico Scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico: adesso è possibile! Il Corriere della Città E-fattura, troppi dati al fisco: ma è bufera sullo stop del Garante

Nel 2019, prima che il Paese e il mondo intero precipitassero nell'emergenza Covid, lo Stato italiano aveva registrato un aumento vistoso e in parte inatteso delle entrate fiscali. Una delle cause di ...

Perché la tensione fra India e Cina è alle stelle

Xi Jinping e Narendra Modi, a capo dei due paesi più popolati del mondo, sembrano pronti a una guerra commerciale. Tutto è partito con degli scontri al confine con l'Himalaya, un territorio conteso da ...

Nel 2019, prima che il Paese e il mondo intero precipitassero nell'emergenza Covid, lo Stato italiano aveva registrato un aumento vistoso e in parte inatteso delle entrate fiscali. Una delle cause di ...Xi Jinping e Narendra Modi, a capo dei due paesi più popolati del mondo, sembrano pronti a una guerra commerciale. Tutto è partito con degli scontri al confine con l'Himalaya, un territorio conteso da ...