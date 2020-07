Protezione civile, dalle ore 14 è allerta meteo per tutta la giornata (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 14 e fino alle 23.59 di oggi. Sulle zone 2,3,4,5 (Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele) si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali”. Una condizione che ha dato luogo a un livello di criticità idrogeologica per il possibile impatto al suolo delle precipitazioni di colore Giallo. Sulle zone 3 e 5 i temporali interesseranno prevalentemente il settore interno delle rispettive aree territoriali. I fenomeni temporaleschi ... Leggi su anteprima24

Su Roma il cielo tornerà sereno e soleggiato nel fine settimana, dopo le possibili precipitazioni segnalate per le prossime ore come da allerta meteo diramata dalla protezione civile. Come prevedono ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 14 e fino alle 23.59 di oggi. Sulle zone 2,3,4,5 (Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sor ...