Portonaccio: sventato suicidio sul ponte della stazione Tiburtina (Di venerdì 17 luglio 2020) Uomo straniero di età non dichiarata ed in evidente stato confusionario, minacciava di buttarsi dal ponte della stazione Tiburtina nei pressi di Portonaccio. Questo è quanto avvenuto qualche minuto prima delle 23 Giovedì 16 luglio. Numerosissime le segnalazioni arrivate alla polizia che è tempestivamente giusta sul luogo. L'aiuto congiunto del commissariato San Lorenzo e dei Vigili Del fuoco ha fatto sì che la volontà dell'uomo non si trasformasse in tragedia. Allontanato il pericolo il l'aspirante suicida è stato trasporto al policlinico Umberto I in codice rosso.

