Pagelle Reggio Audace-Novara 2-1 | voti e tabellino playoff Serie C 2019 2020

I voti e il tabellino di Reggio Audace-Novara, match valido per le semifinali dei playoff di Serie C 2019/2020. I padroni di casa si impongono per 2-1, conquistando la finale che permette agli uomini di Alvini di essere ad un passo dalla Serie B. Nel primo tempo i gol di Kargbo e Buzzegoli, mentre nella ripresa Spanò punisce Lanni e mette fine al sogno del Novara, cui ritorno nel campionato cadetto è rimandato almeno al prossimo anno. LA CRONACA Ecco i voti della sfida: Reggio Audace: Venturi 6, Rozzio 5.5, Rossi 6, Spanò 7, Verone 6, Lunetta 6, Costa 6.5, Libutti 5.5, Radrezza 6, Kargbo 7.5, Zamparo 6.5.

I voti e il tabellino di Reggio Audace-Novara, match valido per le semifinali dei playoff di Serie C 2019/2020. I padroni di casa si impongono per 2-1, conquistando la finale che permette agli uomini

