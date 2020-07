Nel sesso il consenso è tutto: in caso di dubbio, #iolochiedo (Di venerdì 17 luglio 2020) Amnesty Italia lancia una nuova campagna chiamata #iolochiedo affinché l’Italia modifichi la legislazione in merito allo stupro e consideri reato penale qualsiasi atto sessuale senza consenso. L’obiettivo fondamentale della campagna è quello di aumentare la consapevolezza dei giovani rispetto allo stupro, comprendendo la molteplicità di stereotipi ad esso collegati, con lo specifico intento di chiarire il concetto del “consenso”. Promuovere, dunque, una cultura del consenso che equivalga a una sessualità fatta di condivisione e rispetto, una sessualità positiva, che promuova benessere e che non assecondi la discriminazione e la violenza. La violenza sessuale è un fenomeno diffuso in tutto il mondo che assume varie forme, può essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

Amnesty Italia lancia una nuova campagna chiamata #iolochiedo affinché l’Italia modifichi la legislazione in merito allo stupro e consideri reato penale qualsiasi atto sessuale senza consenso. L’obiet ...

