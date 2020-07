Moduli di reclutamento “mascherati” da promozioni su Twitch: bufera sull’Esercito USA (Di venerdì 17 luglio 2020) Twitch ha costretto l’esercito americano a rimuovere le false promozioni dal suo canale sulla piattaforma. A rivelarlo è il blog di videogiochi Kotaku, che spiega come il canale Twitch dell’Esercito degli Stati Uniti è stato duramente criticato all’inizio di questa settimana per aver portato avanti delle tattiche di marketing definite “ingannevoli”. Jordan Uhl ha chiarito ancora meglio la natura di queste promozioni in un articolo pubblicato sul sito The Nation. Secondo quanto riferito, il canale dell’esercito americano ha lanciato false promozioni, promettendo la possibilità di vincere un controller Xbox Elite Series 2. Ma quando gli spettatori hanno cliccato sulla promo, sono stati invece indirizzati a Moduli di ... Leggi su esports247

