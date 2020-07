Lucia Azzolina a muso duro contro i sindacati: “Adesso basta. A Settembre la scuola riparte” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“A Settembre non ci sono le condizioni per ripartire”. Così le sigle sindacali rispetto alla data paventata di riapertura degli Istituti Scolastici. “ Non bastano le risorse stanziate, ovvero i 2mila miliardi annunciati dalla ministra” hanno continuato i responsabili di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda. La risposta della Azzolina non si è fatta attendere. Attraverso una dichiarazione rilasciata all’HuffPost la Ministra ha spiegato che “La scuola riaprirà regolarmente il 14 Settembre ed escludo nuovi lockdown. Mi attaccano ma ora vado in tv e spiego io, adesso basta, ho sbagliato a non farlo prima. Dai ... Leggi su anteprima24

