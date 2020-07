Lombardia: Buffagni, ‘su fondi neri Lega indagano toghe, ma preoccupa sanità’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Si parla di fondi neri della Lega con un sospettato arrestato mentre stava scappando in Brasile. Io non so se sia vero o meno, e non spetta a me valutarlo. C’è un’indagine e valuterà la magistratura. Quello che invece politicamente mi preoccupa molto è la gestione disastrosa della Sanità in Lombardia da parte della Lega…”. Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni (M5S).“Hanno regalato tutta la torta ai privati lasciando solo le briciole al pubblico, distrutto la medicina territoriale, sperperato denaro pubblico in pseudo ospedali-astronavi inutili, dato la fornitura di camici all’azienda della moglie e del cognato di ... Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Lombardia: Buffagni, 'su fondi neri Lega indagano toghe, ma preoccupa sanità'... - Ronnie09522647 : #staseraitalia Buffagni non dire falsita' la lombardia volevano chiuderla i governanti regionali, lombardi e si son… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Buffagni Lombardia: Buffagni, 'su fondi neri Lega indagano toghe, ma preoccupa sanità' Metro Lombardia: Buffagni, 'su fondi neri Lega indagano toghe, ma preoccupa sanità'

Quello che invece politicamente mi preoccupa molto è la gestione disastrosa della Sanità in Lombardia da parte della Lega...". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano ...

Coronavirus in Italia, ultime notizie. Lombardia, mascherine all’aperto solo senza distanziamento

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.157 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.967 morti, per un totale di 243.230 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel ...

Quello che invece politicamente mi preoccupa molto è la gestione disastrosa della Sanità in Lombardia da parte della Lega...". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.157 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.967 morti, per un totale di 243.230 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel ...