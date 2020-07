L’Equipe: il Lille ha detto no a Ounas nella trattativa per Osimhen. Vuole 81 milioni (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Equipe oggi pubblica un aggiornamento sulla vicenda Osimhen. Il Lille ha già individuato il successore dell’attaccante nigeriano, si tratta del canadese Jonathan David (20 anni, gioca in Belgio nel Gantoise). Quel che scrive L’Equipe è che il Lille ha rifiutato l’inserimento di Ounas nella trattativa per Osimhen. Il Napoli sperava di poter spendere 60 milioni più Ounas. Ma la richiesta del club – peraltro pressato per questioni di bilancio da quella che potremmo definire Covisoc francese – resta di 81 milioni. Scrive L’Equipe che lo scorso anno, perso Pépé, il Lille aveva bisogno di un giocatore come Ounas ma ... Leggi su ilnapolista

Guillaumemp : Secondo L’Equipe, Osimhen ha deciso di andare al #Napoli. Il Lille ha chiesto 81 milioni di euro per liberarlo, con… - napolista : L’Equipe: il Lille ha detto no a Ounas nella trattativa per Osimhen. Vuole 81 milioni Il club ha già individuato i… - napolista : L’Equipe: Il #Lille non abbassa il prezzo di #Osimhen, vuole 81 milioni - ilNapolista - MarcoDiIorio10 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Equipe - Osimhen ha detto sì al Napoli. Si tratta col Lille: la richiesta è 81 milioni - PavelDiallo : RT @Guillaumemp: Secondo L’Equipe, Osimhen ha deciso di andare al #Napoli. Il Lille ha chiesto 81 milioni di euro per liberarlo, contratto… -

