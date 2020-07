Le radiazioni Uv-C del Sole uccidono il coronavirus? Non proprio (Di venerdì 17 luglio 2020) (foto: Getty Images)Non travisiamo: lo studio italiano sull’effetto sterilizzante dei raggi Uv-C sul nuovo coronavirus, raccontato da diversi media, è interessante e potrebbe suggerire strategie per risolvere contaminazioni su superfici e in luoghi chiusi, ma non dice niente sull’azione del Sole. Ecco perché. L’azione degli Uv-C I raggi ultravioletti di 254 nanometri (nm) sono i nuovi 007 di Sars-Cov-2. A dimostrare che a queste lunghezze d’onda la luce ha un’azione sterilizzante che neutralizza il coronavirus sono stati i ricercatori italiani dell’Inaf, dell’università Statale di Milano, dell’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano e dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi, che hanno da poco reso disponibili i propri risultati sulla piattaforma di preprint ... Leggi su wired

mariopaps : Le radiazioni UV-C inibiscono lo sviluppo dei germi Il nucleo cellulare dei microrganismi (batteri e virus) contie… - JNightafter : RT @Ninamimi85: Come quando Israele ammazzó bambini affetti da tigna irradiandoli con radiazioni più alte del dovuto. NB. Arabi si ma di fe… - Ninamimi85 : Come quando Israele ammazzó bambini affetti da tigna irradiandoli con radiazioni più alte del dovuto. NB. Arabi si… - duxfightdemon : RT @italiadeidolori: @neuroperplesso3 Gli obiettivi biologici primari delle radiazioni a 60 GHz delle onde millimetriche del 5G sono la pel… - Clari78359079 : RT @ASampierdarena: Vorrei ricordare ai coloro che parlano degli effetti delle radiazioni UV, del sole e del calore sul virus che oltre a e… -

Ultime Notizie dalla rete : radiazioni del Bassi livelli di radiazioni sembrano aiutare i pazienti a riprendersi dalla polmonite da coronavirus Wired Italia Le radiazioni Uv-C del Sole uccidono il coronavirus? Non proprio

I raggi ultravioletti di 254 nanometri (nm) sono i nuovi 007 di Sars-Cov-2. A dimostrare che a queste lunghezze d’onda la luce ha un’azione sterilizzante che neutralizza il coronavirus sono stati i ri ...

Radiazioni Smartphone: ecco quali sono gli Smartphone a rischio

Con l’avvento del 5G, negli ultimi mesi sul web non si è parlato d’altro. Ad oggi, infatti, centinaia di migliaia di consumatori continuano a considerare il nuovo standard di rete mobile non sicuro. A ...

I raggi ultravioletti di 254 nanometri (nm) sono i nuovi 007 di Sars-Cov-2. A dimostrare che a queste lunghezze d’onda la luce ha un’azione sterilizzante che neutralizza il coronavirus sono stati i ri ...Con l’avvento del 5G, negli ultimi mesi sul web non si è parlato d’altro. Ad oggi, infatti, centinaia di migliaia di consumatori continuano a considerare il nuovo standard di rete mobile non sicuro. A ...