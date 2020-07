Lazio, si lavora per Quintero: River Plate pronto a trattare (Di venerdì 17 luglio 2020) Quintero è uno dei nomi sulla lista di Igli Tare per rinforzare la trequarti della Lazio: la richiesta del River Plate per il colombiano Stando alle dichiarazioni del quotidiano spagnolo Don Balon, la Lazio vorrebbe provare ad imbastire una trattativa per Quintero. Il colombiano, in forza al River Plate, conosce la Serie A vista la sua passata esperienza al Pescara e starebbe cercando nuovi stimoli. La richiesta dei Millonarios è molto esosa: 20 milioni di euro. Le offerte per Quintero non mancano, ma il giocatore starebbe trovando la pista giusta per rilanciarsi in vista del Mondiale in Qatar nel 2022. Attualmente non vive una buona condizione fisica. L’ex Pescara ha subito un intervento lo scorso anno per la ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Lazio lavora Proietti: "Scuola e formazione, a Latina si lavora in maniera strutturata e condivisa" IlFaroOnline.it Legnini, in dl semplificazione poteri commissario

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 17 LUG - "Il decreto 'Semplificazione', pubblicato oggi in Gazzetta, ha recepito quel pacchetto di norme, in cui sono compresi anche i poteri speciali al commissario per le ...

Estate 2020: opportunità di lavoro per animatori, istruttori fitness, infermieri, cassieri e bagnini

Animatori in Italia, Grecia, Spagna in KappaViaggi Anche per l’estate 2020 non mancano opportunità di lavoro stagionali. Per animatori dei villaggi e bagnini, infermieri, cassieri, venditori nei negoz ...

