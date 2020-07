Lampard: “FA Cup? Un club come il Chelsea deve puntare sempre a questi trofei” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico del Chelsea, Lampard, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Manchester United. Ecco le sue parole: “Siamo il Chelsea e vogliamo vincere un trofeo, siamo in semifinale e inseguiamo il nostro obiettivo anche in campionato. Un club come il nostro punta sempre a vincere questo tipo di trofei. Ziyech si è allenato un paio di giorni da solo e poi si è integrato un po’ con la squadra. I ragazzi lo hanno accolto bene e si è messo in forma. È stato bello per lui prendere parte agli allenamenti perché non gioca da un bel po”. FOTO: Independent L'articolo Lampard: “FA Cup? Un club come il ... Leggi su alfredopedulla

