La campagna che Conte non può fare (Di venerdì 17 luglio 2020) “Se viene fare campagna elettorale per Michele Emiliano si infuria il M5s, ma se si viene fare campagna per il candidato del M5s a infuriarsi è naturalmente il Pd. E se poi volesse, ma non mi sembra il caso, sostenere Ivan Scalfarotto, che è il candidato di Italia Viva e di Carlo Calenda, il capolav Leggi su ilfoglio

M5S_Europa : Su #Autostrade la #Lega taccia. Nel 2006 ha intascato 150.000 € dai #Benetton per finanziare la campagna elettorale… - ComuneMI : #Milano è sempre quella perché non è mai la stessa. Nei suoi quartieri nascono le storie che la rendono nuova e div… - vitocrimi : Solidarietà ad @Azzurra_C e suo marito, bersagli di una campagna denigratoria. Provano ad infangarci, ma finiscono… - giov_sardisco : @Elisabetta82 @measmarti1 Hai ragione, quello che è successo è stato eccezionale. Quello che dovrebbe essere fatto… - ilfoglio_it : Sansa senza senso. Ora è il Pd di Orlando l'unico a difendere la candidatura del giornalista del Fatto. Il vertice… -

Ultime Notizie dalla rete : campagna che TURISMO: PARTE LA CAMPAGNA “LAGO APERTO PER VACANZA" Lecco FM Code, Genova ne muore, soffocano il nuovo ponte, i controlli dopo anni di abbandono

Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestr ...

Biden vola nei sondaggi, Trump silura il capo della sua campagna elettorale

WASHINGTON. Donald Trump silura via Twitter il suo campaign manager Brad Parscale dopo il flop di pubblico al comizio di Tulsa e l'inarrestabile crollo nei sondaggi per la cattiva gestione di una pand ...

Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestr ...WASHINGTON. Donald Trump silura via Twitter il suo campaign manager Brad Parscale dopo il flop di pubblico al comizio di Tulsa e l'inarrestabile crollo nei sondaggi per la cattiva gestione di una pand ...