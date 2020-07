Humankind: sono 11 i paesaggi sonori ispirati ai biomi della terra (Di venerdì 17 luglio 2020) Humankind presenterà 11 differenti paesaggi sonori ispirati ai biome della terra, registrati in diverse località sparse per il mondo. Vediamo tutti i dettagli I giocatori saranno in grado di immergersi nei paesaggi sonori unici di 11 diversi biomi che compongono il terreno terrestre. Man mano che i giocatori creano ed espandono le loro città, questi paesaggi sonori saranno completati da un’atmosfera urbana: i suoni di un mercato affollato, una segheria o un martello sull’acciaio. Humankind: vediamo tutti i dettagli su questi nuovi paesaggi sonori Il sound team si è recato in varie località del mondo per ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Humankind sono Humankind: sono 11 i paesaggi sonori ispirati ai biomi della terra tuttoteK Humankind: sono 11 i paesaggi sonori ispirati ai biomi della terra

I giocatori saranno in grado di immergersi nei paesaggi sonori unici di 11 diversi biomi che compongono il terreno terrestre. Man mano che i giocatori creano ed espandono le loro città, questi paesagg ...

Humankind lancia il contest "What If" per creare la propria storia alternativa

Amplitude ha annunciato il contest "What if" di Humankind, un'iniziativa pensata per dare ai fan la possibilità di creare la propria storia alternativa. Amplitude ha annunciato il contest "What if" di ...

I giocatori saranno in grado di immergersi nei paesaggi sonori unici di 11 diversi biomi che compongono il terreno terrestre. Man mano che i giocatori creano ed espandono le loro città, questi paesagg ...Amplitude ha annunciato il contest "What if" di Humankind, un'iniziativa pensata per dare ai fan la possibilità di creare la propria storia alternativa. Amplitude ha annunciato il contest "What if" di ...