Grande Fratello Vip 5, concorrenti: provinati e rifiuti, news (Di venerdì 17 luglio 2020) Settembre non è lontano e la produzione del Grande Fratello Vip 5 sta lavorando senza sosta per confezionare una nuova stagione del reality. Al timone del programma ci sarà ancora Alfonso Signorini. Confermati anche i due appuntamenti settimanali in prime time su Canale 5. E il cast? Nelle ultime settimane sono stati diversi i nomi … L'articolo Grande Fratello Vip 5, concorrenti: provinati e rifiuti, news proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

