Formula 1, due positivi al coronavirus nel Circus: il comunicato (Di venerdì 17 luglio 2020) Formula 1, emersi due positivi su 4.997 tamponi effettuati. Arriva il comunicato ufficiale della Federazione Internazionale dell’Automobile e della F1. Ecci i provvedimenti presi. Il coronavirus irrompe anche nella Formula 1. E a riferirlo è la stessa lega automobilistica con un comunicato ufficiale. Dei 4.997 tamponi effettuati a tutto il personale occupato durante le competizione della … L'articolo Formula 1, due positivi al coronavirus nel Circus: il comunicato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RSIsport : ???? Primi due casi di COVID-19 in F1: le due persone non erano presenti al GP di Stiria di settimana scorsa - sportface2016 : #F1 | Due positività al #Covid19 nel Circus: 'Non erano presenti in Austria' - Bertolca10 : La FIA rende noto che dei 4997 test effettuati, due risultano positivi. Primi casi di #coronavirus sul circus di Formula 1. #HungarianGP - nicolettagiust1 : @biecoilluminist @cmgaston Cocco, se fai il pilota di Formula 1, lo fai perché ti piace andare ai 300, se no stai a… - FormulaPassion : #F1 | Primi positivi al #COVID__19 dalla ripartenza -