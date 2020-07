Formula 1, Bottas sorridente: “giornata positiva per la Mercedes, ma c’è un problema da risolvere” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sensazioni positive in casa Mercedes dopo la prima giornata di prove libere in Ungheria, dopo la doppietta firmata nelle FP1, Valtteri Bottas chiude al secondo posto le FP2 alle spalle di un positivo Sebastian Vettel. Bryn Lennon/Getty ImagesTutto sotto controllo per il finlandese, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato di un problema al bilanciamento: “sull’asciutto non sono andato male, sembravamo in una buona situazione. Ho faticato un pochino con il sottosterzo ma può essere anche normale. Non una brutta partenza, ma sarebbe stato meglio provare sull’asciutto nelle FP2 per migliorare il bilanciamento, ma è stata comunque una buona giornata. Per ciò che riguarda le mescole, la differenza è davvero minima tra una e l’altra. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e vedremo domani ... Leggi su sportfair

