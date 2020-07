Financial Times – Usa pronti ad inserire nella ‘lista nera’ Tik Tok (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli Usa pronti ad inserire nella ‘lista nera’ Tik Tok, l’indiscrezione del ‘Financial Times’. WASHINGTON (STATI UNITI) – Gli Usa potrebbero inserire nella ‘lista nera’ Tik Tok. A dirlo è il Financial Times che cita delle fonti vicine alla Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal quotidiano americano, l’amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di bandire la casa madre ByteDance. Una ‘mossa’ che rischierebbe ancora di più di alimentare la tensione tra Washington e Pechino, visto che l’inserimento nella ‘lista nera’ non consentirebbe ad aziende come Apple o Google di dare all’applicazione ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : RECOVERY FUND L'affondo. Il Financial Times contro il premier Mark Rutte: “Danneggerà la ripresa dell’Europa” [LEGG… - fattoquotidiano : Financial Times, l’inchiesta originale: dalle salme alla City, i bond della ’ndrangheta - Corriere : Il Financial Times contro Mark Rutte: «Così danneggia la ripresa dell’Europa» - francescatosat7 : RT @Phastidio: Secondo dati diffusi ieri dal Financial Times, i paesi Ue avrebbero sinora prenotato fondi SURE (cassa integrazione) per 94,… - NewsMondo1 : Financial Times – Usa pronti ad inserire nella ‘lista nera’ Tik Tok -