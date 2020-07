F1, GP Ungheria 2020. Sainz dopo le libere: “Disastro sull’asciutto, bene nel bagnato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Male sull’asciutto nelle libere 1, bene sul bagnato nella seconda sessione. Nel venerdì del Gran Premio d’Ungheria giornata dalle due facce per Carlos Sainz che litiga con la sua McLaren nel mattino per poi trovare un ottimo terzo tempo sul bagnato. “Sul bagnato è andata bene mentre sull’asciutto è stato un disastro, il feeling non era ottimale e le Racing Point erano davanti a noi – ha spiegato il futuro ferrarista ai microfoni di Sky Sport F1 -. Volevamo provare alcune cose per migliorare la macchina perché su gomma soft non ho avuto un buon bilanciamento“. Leggi su sportface

