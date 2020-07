È giusto infettare persone sane per testare un vaccino contro il coronavirus? (Di venerdì 17 luglio 2020) Ricercatori e premi Nobel propongono di farlo su gruppi di volontari per accorciare i tempi: non sarebbe la prima volta, ma l'iniziativa pone diversi problemi etici Leggi su ilpost

È giusto infettare persone sane per testare un vaccino contro il coronavirus?

Ricercatori e premi Nobel propongono di farlo su gruppi di volontari per accorciare i tempi: non sarebbe la prima volta, ma l'iniziativa pone diversi problemi etici Il vaccino contro il coronavirus sv ...

Ci stiamo dimenticando delle “altre” malattie infettive?

Le malattie sessualmente trasmissibili contagiano un milione di persone al giorno, ma abbiamo smesso di percepirle come un rischio e tendiamo a sottovalutarle Da qualche anno, in Italia, il numero di ...

