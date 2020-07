“Dovete prostituirvi”, l’incubo di due sorelle ridotte in schiavitù a Napoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sfruttate e costrette a prostituirsi denunciano il loro “protettore”. I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione un 39enne di origini albanesi già noto alle forze dell’ordine. Avevano raccolto la denuncia di due sorelle di origini ucraine, costrette dal 39enne a prostituirsi e, dal giugno 2019, a subire violenze e minacce. Le aveva “reclutate” per farle prostituire lungo la Circumvallazione Esterna, tenendo per sé gran parte dei guadagni ottenuti. Aveva sottratto loro il passaporto e prospettato mali di ogni genere alle loro famiglie qualora non avessero seguito i suoi ordini. I militari si sono appostati poco lontano dal luogo in cui le donne erano obbligate a sostare, dove il 39enne ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : “Dovete prostituirvi”