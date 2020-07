Di Meglio (Gilda) su Apertura Scuola: Pronti a Collaborare ma è Tardi (Di venerdì 17 luglio 2020) Rino di Meglio, coordinatore della Gilda della Scuola, parla alla conferenza stampa indetta dai sindacati per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Di Meglio esterna i suoi timori: “Io sono molto preoccupato per l’Apertura delle scuole: per stare in sicurezza serve spazio e personale. Riceviamo telefonate disperate dalle scuole in cui ci viene detto che si stanno tagliando i posti”. “Si vuole ridurre l’ora di lezione: ma 40 minuti sono troppo pochi e significa mascherare la riduzione delle ore di insegnamento: perché non ci sono spazi e personale, si fa finta di dare le stesse lezioni ma si riducono le ore” continua. Il coordinatore della Gilda termina con queste parole: “Non ci è stato spiegato chi ... Leggi su youreduaction

Ser_Connect : RT @orizzontescuola: Ritorno a scuola, Di Meglio (Gilda): “Da Azzolina vedo solo propaganda” - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Di Meglio (Gilda): “Da Azzolina vedo solo propaganda” - gramezzana : @Marco_Coso Steadycam... vil razza dannata! Se non era possibile nasconderli, sarebbe stato meglio integrarli ed es… - Roberto_Bosio : Avvio anno scolastico, Di Meglio – Gilda: troppi annunci e pochi fatti - AnnaTvitariello : RT @infodocenti: AVVIO ANNO SCOLASTICO, DI MEGLIO – GILDA: TROPPI ANNUNCI E POCHI FATTI @GildaInsegnanti #settembre #azzolina #ripresa htt… -