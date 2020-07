Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) I numeri coronavirus 17 luglio si confermano in linea con quelli registrati nella giornata di ieri. Le ultime 24 ore hanno fatto segnare 233 nuovi casi – numero quasi uguale a quello di ieri – per un totale di casi che sale a 243.967 da inizio pandemia. Nella giornata di oggi registriamo – secondo i dati del ministero della Salute – 11 morti per coronavirus, dato che fa salire il totale delle vittime a 35.028. Le persone attualmente positive al coronavirus, stando ai numeri forniti dalla Protezione Civile, sono 12.456. Il dato dei Dimessi/Guariti ammonta a 237, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 196.483. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

