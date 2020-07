Coronavirus: quadro resta a “bassa criticità”, Rt nazionale a quota 1.01 (Di venerdì 17 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967 mentre scende il numero dei morti, 11, rispetto ai 20 di ieri. Il numero complessivo delle vittime nel nostro paese è ora di 35.028. Gli undici decessi risultano così ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più). Per quanto riguarda i guariti sono 237 le persone guarite dal Coronavirus in Italia rispetto a ieri: il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 196.483. E' in aumento il numero dei ricoverati con sintomi per il Coronavirus: sono 771 (+21 rispetto a ieri).Nelle ultime 24 ... Leggi su ilfogliettone

TommyBrain : Orizzonte48:IL 'MUTAMENTO APPARENTE' DEL QUADRO DELLE REGOLE DELL'EUROZONA NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS: TROPPO POCO… - IacobellisT : Orizzonte48:IL 'MUTAMENTO APPARENTE' DEL QUADRO DELLE REGOLE DELL'EUROZONA NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS: TROPPO POCO… - Forever5Stelle : @fedelambert1 0. Non sanno cos'e un quadro. #twitterhacked #coronavirus #Autostrade #Benetton #benettoff #lega… - TommyBrain : Orizzonte48:IL 'MUTAMENTO APPARENTE' DEL QUADRO DELLE REGOLE DELL'EUROZONA NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS: TROPPO POCO… - IacobellisT : Orizzonte48:IL 'MUTAMENTO APPARENTE' DEL QUADRO DELLE REGOLE DELL'EUROZONA NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS: TROPPO POCO… -