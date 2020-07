Coronavirus, in Campania 12 positivi su oltre 1.700 tamponi. Un’altra vittima (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono 12 i casi positivi di Coronavirus in Campania. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi regionale. I tamponi del giorno sono 1.705. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, il totale dei positivi è di 4.803, mentre quello dei tamponi eseguiti è di 309.290. Si registra un solo paziente morto oggi (totale deceduti 433). Un paziente è guarito (totale guariti 4.098; di cui 4.098 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti). Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne ... Leggi su ildenaro

