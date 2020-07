Caos procure: PG Cassazione contro ex togati Csm coinvolti nel caso Palamara. Hanno tenuto comportamento gravemente scorretto (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Pg rileva che nella riunione da essi tenuta nella notte del 9 maggio 2019 all'hotel Champagne, in luogo diverso dalla sede consiliare, venivano invitati a partecipare soggetti, il dottor Luca Palamara il dottor Cosimo Ferri e il dottor Luca lotti, completamente estranei alle funzioni e alle attività consiliari Leggi su firenzepost

Adnkronos : Caos procure, legali #Palamara: 'Nessuna nuova inchiesta né iscrizione in registro indagati' - FirenzePost : Caos procure: PG Cassazione contro ex togati Csm coinvolti nel caso Palamara. Hanno tenuto comportamento gravemente… - TytoAlb82433730 : RT @Adnkronos: Caos procure, legali #Palamara: 'Nessuna nuova inchiesta né iscrizione in registro indagati' - Tiziana20202020 : Sì bravi....fermiamoci qui prima che qualcuno si faccia male! Tradotto:' ci fate proprio coglioni?!!!!'????? - Piergiulio58 : Caos procure, legali Palamara: 'Nessuna nuova inchiesta né iscrizione in registro indagati'. -