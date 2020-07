#Cambiagesto, contro l'inquinamento da mozziconi di sigaretta (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Corrisponde a 800.000 tonnellate il peso dei mozziconi di sigaretta dispersi ogni anno nell'ambiente in tutto il mondo: si tratta di piccoli rifiuti che, se non gestiti correttamente, possono inquinare l'ecosistema marino e terrestre. Per questo parte #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione che da oggi e fino al 9 agosto 2020, coinvolgerà il centro città (Via Argiro) e i principali luoghi dell'intrattenimento serale di Bari, con l'obiettivo di proteggere l'ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta. Sviluppata con il patrocinio del Comune di Bari, la campagna è promossa e finanziata da Philip Morris Italia, con il supporto tecnico e scientifico della società cooperativa Erica che si occupa di comunicazione e progettazione ... Leggi su iltempo

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Cambiagesto contro Sostenibilità:#Cambiagesto, campagna contro inquinamento da mozziconi sigaretta

Per questo parte #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione che da oggi e fino al 9 agosto 2020, coinvolgerà il centro città (Via Argiro) e i principali luoghi dell’intrattenimento serale di Bari, ...

Per questo parte #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione che da oggi e fino al 9 agosto 2020, coinvolgerà il centro città (Via Argiro) e i principali luoghi dell’intrattenimento serale di Bari, ...