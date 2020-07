Calciomercato Benevento: Glik in arrivo, si chiude nel fine settimana (Di venerdì 17 luglio 2020) Kamil Glik si appresta a diventare un nuovo giocatore del Benevento: le firme sul contratto arriveranno nel week-end Come riporta Sky Sport il Benevento ha chiuso per un importante colpo in vista della prossima stagione, che i campani disputeranno in Serie A. Kamil Glik sarà infatti un nuovo giocatore della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. L’accordo con il Monaco è stato ormai raggiunto, sulla base di 3 milioni di euro più bonus che andranno nelle casse del club del principato. Nel fine settimana dovrebbero essere risolti gli ultimi dettagli e la trattativa potrà essere portata a termine in maniera definitiva. Il difensore polacco classe ’88 torna in Italia dopo 4 anni passati in Francia, in seguito alla stagione giocata ... Leggi su calcionews24

