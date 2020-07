Benji e Bella Thorne, fiori d’arancio in vista? L’indizio (Video) (Di venerdì 17 luglio 2020) Benjamin Mascolo, in arte semplicemente Benji, sarebbe vicino alle nozze con la compagna Bella Thorne. È questa la notizia che pare aver catalizzato l’attenzione dei fans del cantante che, dopo la brutta notizia della rottura del duo con Fede, sperano almeno nel realizzarsi di questo traguardo sentimentale per il proprio beniamino. I due ragazzi, ancora giovanissimi, si sono ritrovati dopo aver passato alcuni mesi di dura lontananza a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Oggi, però, Benji e la sua Bella sembrano più che intenzionati a convolare a nozze. Anche se, vale la pena ricordarlo, non è la prima volta che si vocifera di fiori d’arancio per i due. Cosa sappiamo? Vediamolo. Benji ad un passo dal ... Leggi su kontrokultura

