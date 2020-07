Bari, incidente auto camion sulla provinciale Altamura-Ruvo di Puglia: quattro morti (Di venerdì 17 luglio 2020) Tragico incidente poco fa in provincia di Bari, sulla proviniale Altamura-Ruvo di Puglia. Alle 12 e 30 quattro persone sono morte dopo l’impatto frontale con un camion proveniente dalla direzione opposta. incidente ad Altamura-Ruvo di Puglia: quattro morti Secondo la prima ricostruzione, le vittime viaggiavano su una Peugeot 206. Il conducente dell’auto, nel territorio di … L'articolo Bari, incidente auto camion sulla provinciale Altamura-Ruvo di Puglia: ... Leggi su teleclubitalia

