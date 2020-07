Ascolti TV | Giovedì 16 luglio 2020. Temptation Island domina con il 22.6%. Che Dio ci Aiuti 11.5% (Di venerdì 17 luglio 2020) Filippo Bisciglia Su Rai1 la replica di Che Dio ci Aiuti ha conquistato 1.936.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.720.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 911.000 spettatori pari al 4.3% di share mentre NCIS New Orleans 793.000 (4.2%). Su Italia 1 L’Alba del Pianeta delle Scimmie ha catturato l’attenzione di 1.013.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 In Arte Gianna Nannini ha raccolto davanti al video 914.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 I Legnanesi totalizza un a.m. di 659.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 In Onda ha registrato 681.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 Paura in volo ha segnato il 2.1% con 417.000 spettatori mentre sul Nove Babbo Natale non viene dal Nord ha catturato ... Leggi su davidemaggio

SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 16 luglio 2020 - davidemaggio : Ascolti TV | Giovedì 16 luglio 2020. Temptation Island domina con il 22.6%. Che Dio ci Aiuti 11.5% - tvblogit : Ascolti tv giovedì 16 luglio 2020 - zazoomblog : Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020: Temptation Island Che Dio ci aiuti L’alba del Pianeta delle Scimmie dati auditel… - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020: Temptation Island, Che Dio ci aiuti, L’alba del Pianeta delle Scimmie, dati audi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera